28-29 ноября в Санкт-Петербурге (КЦ «ПетроКонгресс») - Научно-практическая конференция «Конверсия и выход на глобальные рынки» (продвижение продукции радиоэлектроники и IT)

28-29 ноября в Санкт-Петербурге (КЦ «ПетроКонгресс») состоится двухдневная конференция «Конверсия и выход на глобальные рынки» (продвижение продукции радиоэлектроники и IT).

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Прямая трансляция - 28 ноября 15:00 – 17:00 Инвестиционная сессия





Презентация предварительно отобранных и подготовленных проектов по выводу на рынки НТИ Сейфнет новых продуктов и сервисов

Модератор: Макаров Валентин Леонидович, президент НП «РУССОФТ»

Презентация проектов

Аппаратно-программное решение для обеспечения доступа к ЦОД (ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ») – Лавров Андрей Станиславович, главный инженер и Матвеенков Алексей Владимирович, начальник скб

Автомобильные серверы обработки и передачи контента в доверенных IP сетях (ООО «ПРВ Медиа») – Манаков Михаил Андреевич, руководитель проектов и Савельев Владимир Анатольевич, генеральный директор

Аудит программно-аппаратных решений на предмет внешней и внутренней взломостойкости (Люксофт) - Столяров Игорь Викторович, старший менеджер программ и Корнилов Юрий Викторович, генеральный директор ООО «Инжекор»

Защищенные линия управления глубоководным объектом (Би Питрон) – Ворошилов Родион Юрьевич и Ильин Евгений Дмитриевич, специалист (ООО «Центр научных исследований и аудита Панацея»)

Телеком-оператор «Евразийский квантовый путь» (НИУ ИТМО) – Хан Дмитрий Вячеславович и Чудаков Анатолий (Финдинамика)

Программное обеспечение для создания высокопроизводительных и отказоустойчивых систем хранения данных (ООО «Рейдикс») – Горякин Павел Станиславович, менеджер по маркетингу