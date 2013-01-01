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О временных задержках в отправке журналов Почтой России

Уважаемые подписчики!
Мы перестали работать напрямую с почтамтом, поскольку это сильно затягивало передачу журналов на отправку, и чем дальше, тем это становилось неудобнее и дольше.
Вместо этого для ускорения процесса мы с ноября заключили договор с курьером-посредником. Оборотной стороной данной меры является то, что раньше мы сами присваивали номера отправлениям, а теперь нам их сообщают только после фактической отправки через почту, и внесение номера отправления в историю заказов пока не поддается автоматизации.
Просим проявить немного терпения на время переходного периода. Редакция прилагает все усилия для скорейшего решения вопросов доставки журналов.

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