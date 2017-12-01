Журнал Linux Format объявляет о розыгрыше призов среди подписчиков

Среди всех, кто оформит и оплатит подписку до 15 января 2018 года, будут разыграны:
- РОББО Робоплатформа
- РОББО Лаборатория
- Комплект воздушной робототехники ЖУЖА — базовая версия Жужа 2.0, в которую входит бортовая плата Ардуино НАНО и учебник по беспилотной робототехнике и программированию на Arduino. Предоставлен http://copter.space/
- Набор схемотехники
- RuuviTag+ Сенсорный Маяк с встроенными датчиками (температуры, влажности, атмосферного давления, ускорения)
- Arduino Uno
- Orange Pi PC Allwinner H3 (Cortex A7, 1.6 GHz)
- Пингвин Linux — MiniTux
- Набор "Электроника для начинающих 2.0 + книга"
- Книги:
- Домашняя лаборатория для занимательных опытов -
- Проекты ИТ. Как превратить возможности в результаты
- Самоучитель системного администратора
- Внутреннее устройство Linux
Для участия в розыгрыше призов подписку на Linux Format необходимо оформить и оплатить на сайте linuxcenter.ru или linuxformat.ru или в редакции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7.
Дополнительную информацию о подписке и розыгрыше можно получить по телефонам (812) 309 06 86 и (499) 271 49 54 или по электронной почте sales@linuxformat.ru.
Победители розыгрыша будут определены 20 января 2018 г. при помощи генератора случайных чисел.