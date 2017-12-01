Linux Format Главное в мире Linux

Журнал Linux Format объявляет о розыгрыше призов среди подписчиков

Среди всех, кто оформит и оплатит подписку до 15 января 2018 года, будут разыграны:

  1. РОББО Робоплатформа
  2. РОББО Лаборатория
  3. Комплект воздушной робототехники ЖУЖА — базовая версия Жужа 2.0, в которую входит бортовая плата Ардуино НАНО и учебник по беспилотной робототехнике и программированию на Arduino. Предоставлен http://copter.space/
  4. Набор схемотехники
  5. RuuviTag+ Сенсорный Маяк с встроенными датчиками (температуры, влажности, атмосферного давления, ускорения)
  6. Arduino Uno
  7. Orange Pi PC Allwinner H3 (Cortex A7, 1.6 GHz)
  8. Пингвин Linux — MiniTux
  9. Набор "Электроника для начинающих 2.0 + книга"
  10. Книги:
    - Домашняя лаборатория для занимательных опытов -
    - Проекты ИТ. Как превратить возможности в результаты
    - Самоучитель системного администратора
    - Внутреннее устройство Linux

Для участия в розыгрыше призов подписку на Linux Format необходимо оформить и оплатить на сайте linuxcenter.ru или linuxformat.ru или в редакции по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7.

Дополнительную информацию о подписке и розыгрыше можно получить по телефонам (812) 309 06 86 и (499) 271 49 54 или по электронной почте sales@linuxformat.ru.

Победители розыгрыша будут определены 20 января 2018 г. при помощи генератора случайных чисел.

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