Приглашаем на главное событие года в техническом творчестве - ежегодный российский фестиваль
"РобоФест-2018"!
Вы можете принять участие в соревнованиях по беспилотным технологиям, посетить бесплатные мастер-классы от команды COPTER.SPACE (www.copter.space) и узнать о новейших учебно-методических комплексах "ЖУЖА 2.0" для изучения воздушной робототехники.
Место и время работы секции по беспилотным технологиям Аэронет:
Москва, ВДНХ, павильон 75, зал А.
7 марта : 09.00-18.00
8 марта : 09.00-18.00
9 марта : 09.00-17.00
Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://goo.gl/forms/YwjAmH5cbCgj80hm2
За дополнительной информацией просим обращаться: http://www.russianrobofest.ru/sorevnovaniya/aeronet/
Тел./факс (846) 276-45-88