Приглашаем на главное событие года в техническом творчестве - ежегодный российский фестиваль

"РобоФест-2018"!

Вы можете принять участие в соревнованиях по беспилотным технологиям, посетить бесплатные мастер-классы от команды COPTER.SPACE (www.copter.space) и узнать о новейших учебно-методических комплексах "ЖУЖА 2.0" для изучения воздушной робототехники.

Место и время работы секции по беспилотным технологиям Аэронет:

Москва, ВДНХ, павильон 75, зал А.

7 марта : 09.00-18.00

8 марта : 09.00-18.00

9 марта : 09.00-17.00

Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://goo.gl/forms/YwjAmH5cbCgj80hm2

За дополнительной информацией просим обращаться: http://www.russianrobofest.ru/sorevnovaniya/aeronet/

Тел./факс (846) 276-45-88

http://copter.space

mail@copter.space

https://vk.com/copter.space