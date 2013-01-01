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Итоги розыгрыша призов среди редакционных подписчиков Linux Format

Объявляем победителей новогоднего розыгрыша.
В новогодней акции приняло участие 419 человек - редакционные подписчики на печатную и электронную версию журнала Linux Format.

Призерами стали:

    1. Федотов Владимир Борисович: РОББО Робоплатформа.
    2. Лобанов Павел Владимирович: РОББО Лаборатория.
    3. Петров Сергей Юрьевич: Комплект воздушной робототехники ЖУЖА (базовая версия Жужа 2.0 - бортовая плата Ардуино НАНО + учебник). Приз предоставлен copter.space
    4. Сургутин Валерий Павлович: РОББО. Набор схемотехники.
    5. Блащук Олег Юрьевич: RuuviTag+ Сенсорный Маяк с встроенными датчиками (температуры, влажности, атмосферного давления, ускорения).
    6. Мишуров Виктор Владимирович: Arduino Uno.
    7. Ратнер Игорь Маратович: Orange Pi PC Allwinner H3 (Cortex A7, 1.6 GHz).
    8. Бочков Александр Николаевич: Мягкая игрушка - пингвинчик MiniTux.
    9. Шестаков Роман Владимирович: Набор "Электроника для начинающих 2.0. МАЛЫЙ НАБОР + книга (11 экспериментов)".
    10. Степанов Андрей Александрович: Книга "Домашняя лаборатория для занимательных опытов".
    11. ООО "Металлопродукция": Книга "Проекты ИТ. Как превратить возможности в результаты".
    12. Кондратьев Виктор Александрович: Книга "Самоучитель системного администратора".
    13. Уваров Алексей Владимирович: Книга "Внутреннее устройство Linux".

Поздравляем победителей!

В ближайшие дни мы свяжемся с вами для уточнения деталей доставки.

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