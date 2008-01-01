31 марта MediaMarkt официально открыл свой первый киберспортивный клуб в Санкт-Петербурге в ТРЦ "МЕГА Дыбенко" турниром двух столиц CityBattle по Quake Champions

31 марта 2018 года MediaMarkt официально открыл свой первый киберспортивный клуб в Санкт-Петербурге в ТРЦ "МЕГА Дыбенко" турниром двух столиц CityBattle по Quake Champions. Подобный турнир — это реальная возможность для лучших игроков Санкт-Петербурга и Москвы помериться силами в боевых условиях киберспортивной арены. Любой игрок может принять участие, для этого достаточно пройти регистрацию на странице mediamarkt.ru/cybersp ort , а затем подтвердить свое участие в киберклубе на самом мероприятии до начала турнира. Комментировал игры Роман «Polosatiy» Тарасенко вместе с другими звездами дисциплины Quake. Мероприятие прошло в двух киберспортивных клубах MediaMarkt одновременно: в Москве (ТЦ «Авиапарк») и в Санкт-Петербурге (ТРЦ «МЕГА Дыбенко»). Игроки в обоих городах сыграют в одной турнирной сетке. На турнир были приглашены два профессионала команды Virtus.pro: в Москве играл киберспортсмен из Польши Мачей Av3k Кшиковски, а в Санкт-Петербурге — Алексей Cypher Янушевский. Победителем турнира CityBattle по Quake Champions стал Алексей Cypher Янушевский, обыграв в финальном поединке своего главного соперника из команды Na'Vi - Антона CoollerZ Синьгова со счетом 2:0, таким образом взяв реванш за прошлый турнир MediaMarkt по Quake Champions 31 июля 2017 года.



Призовой фонд турнира предоставилан компания Trust — это 300 000 рублей, а также профессиональная периферия от Trust Gaming. 1 место и 150 000 рублей — Алексей Cypher Янушевский.

2 место и 75 000 рублей — Антон CoollerZ Синьгов.

3 место и приз 50 000 рублей — Мачей Av3k Кшиковски.

4 место и приз 25 000 рублей— Николай C58-AGENT Майоров.

Киберспорт, считавшийся ранее развлечением для подростков, уже в 2022 году может войти в программу Олимпийских игр. Мы задали несколько вопросов главным действующим лицам турнира. Мачей Av3k Кшиковски (МК) — один из самых известных игроков в Quake. Чемпион ESWC 2007 и трехкратный победитель турниров DreamHack. Новое лицо команды Virtus.pro. Несмотря на то, что Av3k – относительно молодой игрок, Мачею 26 лет, его карьера старше, чем некоторые из наших фанатов. Играть Av3k начал с ранних лет и быстро обрел популярность. Алексей Cypher Янушевский ( АЯ) — 28-летний спортсмен команды Virtus.pro, выигравший престижные турниры ESWC 2008, QuakeCon 2008, European Extreme Masters и ASUS Open. В 2010 году Янушевский одержал безоговорочную победу на турнире QuakeCon, а престижный кубок ASUS Open он выигрывал целых десять раз. Один из лучших в мире игроков в дисциплине Quake. Карьеру начал в Quake III, но успеха достиг в Quake IV. В 16-летнем возрасте Cypher квалифицировался на ESWC в Белоруссии, победив своего основного конкурента Cooller. Янувшеский четыре раза побеждал на ESWC и неоднократно выигрывал DreamHack. В 2017 году Алексей присоединился к VIrtus.pro, занял 2 место на Quake Champions MediaMarkt и дважды выиграл 125 FPS Sunday Cup.



ДЛЯ СПРАВКИ:

Quake Champions — компьютерная игра, сетевой многопользовательский шутер от первого лица разработанный компанией id Software и Saber interactive St. Peterburg под издательством Bethesda Softworks, игра заявлена как эксклюзив для PC. Впервые в серии Quake появились, так называемые, чемпионы — персонажи которые обладают не только различными характеристиками скорости и запаса здоровья, но и одной уникальной способностью, которую можно применять раз в несколько десятков секунд, после чего требуется её перезарядка. В игре существует система прокачки аккаунта и кастомизации чемпионов. У каждого героя есть пассивная и активная способность, последнюю можно применять раз в 20-45 секунд в зависимости от чемпиона.Отдельные пассивные способности чемпионов отражают механику из более ранних игр и модов семейства Quake, а также из других арена-шутеров. Также чемпионы различаются показателями стартового и максимального запаса здоровья и брони, максимальной скоростью и размером хитбокса (зоны поражения). Постоянное тестирование баланса чемпионов позволяет адаптировать архитектуру полюбившихся пользователям турнирных игровых карт, перенесенных из предыдущих версий Quake, таких как Blood Covenant, например, чтобы ни один из чемпионов не имел игрового превосходства. Данная версия Quake Champions настроена на киберспорт и удобные для киберспорта режимы игры. Внедрен расширенный режим дуэльных матчей один на один, с большим количеством опций для просмотра и трансляции матчей.

- Сколько времени достаточно не тренироваться, чтобы потерять игровую форму для турниров?

МК: Достаточно не играть две недели, и ты сразу теряешь форму. Ее очень легко потом набрать обратно, хватает двух-трех дней. Но, когда пару недель не играешь, теряется скорость реакции, твоих мыслей в игре, понимания соперников. В игре все быстро меняется, этот процесс никогда не стоит на месте, игроки начинают использовать другие тактики, новые стратегии.

АЯ: Ну, где-то недели или полторы хватит, чтобы полностью потерять форму. И примерно столько же нужно, чтобы ее вернуть. Для каждого игрока, конечно, эти сроки индивидуальны. У меня сейчас такие сроки примерно.



Какой у тебя любимый вид игры? Дуэль один на один - самая популярная, но есть же еще "обелиск", например.

МК: Любимый mod - это "два на два". Это как дуэль "один на один", но ты играешь с другом, и так интереснее намного. Все тренировки, в основном, у всех игроков в режиме персональной дуэли. Просто тактика "один на один" проходит и в формате "два на два". Вдвоем прикольнее играть, безусловно.

- Это, если с другом, кто на твоем уровне, тогда здорово. А если попадается не знакомый игрок?

Да, разные люди бывают. Если ты зайдешь, например, на voice и пообщаешься с ними, может быть, встретишь чувака, с кем будет здорово сыграть. Сейчас действительно много новых игроков приходит в QC, и, если ты в паре вот с таким новичком, тогда, да, невозможно играть, потому что эти ребята еще не успели набить руку, не понимают всех тонкостей Quake, как перехитрить соперников, как грамотно вести бой.

- Какого чемпиона не хватает в текущей версии Quake Champions? Кого бы ты добавил и с какими способностями? АЯ: В принципе в комьюнити игровом сейчас сложилось общее мнение у все игроков, что из героев не хватает двоих персонажей. Один, который бы мог красть разные способности и соперников, как Рубик из DOTA2, а второй - такой герой с вампирической аурой, который, попадая в противника, высасывает у него хиты в свою пользу. МК: О, это очень сложный вопрос. Ммммм, у нас почти все есть. Есть Никс, есть Визор. Я даже не знаю. Активную функцию, может, такую – что у персонажа есть копия, они обе видны на карте, и твой противник не знает, какая из них настоящая, не знает в кого стрелять. - Какого гаджета геймерам на данный момент не хватает на рынке? МК: На данный момент, наверное, хорошей мышки без шнура.Скорость реакции в игре зависит и от реакции игрока, но и от мышки тоже. АЯ: Мне очень нравятся новые системы, когда сейчас стараются делать беспроводные мышки и клавиатуры.Это очень круто. Потому что, все таки, эти все провода мешаются. Bluetooth , мне кажется, сейчас будет решать. А все остальное пока и так на крутом уровне. Wireless мыши, такие как Logitech G403, они очень хорошие, не тяжелая. Она мне нравится, но там есть пара своих приколов, нужно привыкать к ней. Я больше люблю небольшие мышки, с ними удобнее, но, отсутствие шнура у 403-й сильно подкупает, и еще - она не глючит, что тоже важно. А в будущем с новыми технологиями,прикольно было бы, чтобы они все были разных форм, кастомизированными под игрока. Например, мышка из материала такого, как пластилин, чтобы она сама под руку тебе ложилась, принимая нужную форму. И без кнопок, с тачпадом. И чтобы она по отпечатку пальца была закодирована именно под тебя, и никто другой не мог ей пользоваться без твоего ведома.

- Какие опции ты бы хотел видеть в следующей версии? Может, пора сменить антураж мест сражений или придумать новые повороты сюжета, добавить немного интриги квестов?