Конгресс— первый всероссийский форум, посвященный цифровому радио, принятию и внедрению цифрового радиовещания, созданию и развитию рынка цифрового радио на территории России.

Все больше стран переходит на новый формат - цифровое радиовещание (- англ. digital radio). В 2017 году цифровое радио работало в 38 странах. Законодательно в России национальная кампания по развитию цифрового радиовещания ведется с 2009 года. В итоге 16 апреля 2018года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила выделить полосу радиочастот 175,872–228,128 МГц для создания на территории РФ сетей наземного цифрового звукового вещания стандарта DAB+.

В рамках Конгресса будут рассмотрены международный опыт и результаты успешных мировых кампаний по внедрению цифрового радиовещания. Также в программе панельные дискуссии с актуальными для российского рынка вопросами импортозамещения отраслевого оборудования, возможностями для бизнеса и рекламодателей, развития цифрового радиовещания на Крайнем Севере и многое другое.

Основная задача Конгресса: создание отрасли Цифрового Радиовещания в России и создание комфортных условий для отраслевого бизнеса.

Конгресс станет площадкой для налаживания информационного обмена в области цифрового радио и получения практической информации для развития бизнеса в области радиовещания нового поколения.

В конференции примут участие:

- Алексей Остроухов, "АЦР", "Внедрение технологий цифрового радиовещания для нужд городского хозяйства и социально значимого информирования населения", " Инновационные технологии цифрового радио в регионах Крайнего Севера";

- Альберт Вааль, Консорциум DRM, "Путь DRM";

- Сергей Соколов, "Дигитон Системс", участник проекта опытной зоны DRM+ в Санкт-Петербурге, "Цифровое радио и коммерческое радиовещание. Союзники или враги?";

- Ольга Стефанова- генеральный директор АНО Открытый Регион, "Русская Арктика – есть ли жизнь за полярным кругом? Увеличение числа радиослушателей в России";

- Виктор Боярский - заместитель директора Российского государственного музея Арктики и Антарктики по связям с общественностью, "Белое безмолвие. Ликвидация информационного неравенства регионов";

- Вольфганг Петерс - директор по продажам AVT Audio Video Technologies GmbH, "Интеграция системы DAB на примере ARD в Германии"

- Роман Торгашин - генеральный директор Радио Вера, " Проблемы радиовещания в малых городах России.";

- Сергей Афанасьев - руководитель проекта TheMediaExchange, "Современные возможности управления аудио контентом в цифровой среде" и другие.

В течение всего дня Конгресса планируется проведение пленарных заседаний, работы по тематическим секциям, а также лекции от представителей компаний, а вечером для обладателей билетов категории VIP ужин на корабле под разведенными мостами "Корюшка Party".

Дата: 18.05.2018 09.00

Место: г. Санкт-Петербург, ЛенЭкспо, 4 павильон, Большой пр. В.О. 103

Конгресс организован при поддержке Российской Общественной Некоммерческой Организации «Агентство Цифрового Радиовещания».

Подробная информация: http://digitalbroadcast-rus.com

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