22 апреля в киберспортивных клубах MediaMarkt состоялся финал второго турнира серии CityBattle по игре Counter-Strike: Global Offesive. Приглашенные гости – игроки Virtus.pro – pashaBiceps в Москве и NEO в Санкт-Петербурге раздавали фанатам автографы и показали класс в шоу-матче с посетителями. Игроки поделились опытом с командами-участниками финала CityBattle, выступив в роли наставников во время матча.

Ярослав Яжомбковски aka pashaBiceps: 30 ЛЕТ, один из самых известных и популярных игроков в мире. pashaBiceps начал карьеру в 2009 году, а в 2010 присоединился к Frag eXecutors. В составе «Золотой пятеркой» Яжомбковски дважды выигрывал WEG e-Stars и становился чемпионом World Cyber Games 2011, Intel Extreme Masters VI. Вместе с Virtus.pro побеждал на EMS Katowice 2014, ELEAGUE S1 и DH Las Vegas 2017. В игре использует снайперские и штурмовые винтовки.

Linux Format задал несколько вопросов Ярославу перед началом турнира. Интервью с Ярославом Яжомбковски в МедиаМаркт

Окей. Мой вопрос о том, как ты инвестируешь заработанные деньги? Мы знаем, что ты учишь профессиональных игроков, куда ты советуешь им вкладывать деньги?

Я тот игрок, кто начинал свою карьеру вовсе без денег. После окончания школы я сразу начал работать, я уважаю деньги и знаю, насколько важную роль они играют в жизни. Теперь про мои инвестиции. Жизнь сейчас сумасшедшая, обстоятельства могут быть нехорошими в любой момент. У меня семья: двое дочерей и жена и огромная собака, я забочусь о них. Я инвестирую в свою жизнь, в недвижимость. Я хочу иметь несколько апартаментов, когда я закончу свою карьеру, может быть, я открою свою киберспортивную школу. Может быть, я сумею открыть новые таланты. Это мои планы относительно заработанных денег. В этом бизнесе неустойчивые доходы, сегодня у тебя может быть куча денег, а завтра не останется ничего.

- Я знаю, что такие компании, как Blizzard Games и Raj Games проводят специальные мастер-классы и семинары с профессиональными игроками и звездами, о том, куда инвестировать заработанные деньги. Твой совет новичкам, которые только начали зарабатывать?

Это не вся ваша карьера, это не может длиться долго. Может быть один, два, три года. Ты можешь быть на вершине, храните ваши деньги и не тратьте их просто так, растрачивая их на сумасбродные путешествия каждые три месяца. Это может случиться в любой момент жизни. Жизненные обстоятельства. Я знаю немало примеров, когда девушки обхаживают совсем еще молодых ребят, чтобы быть рядом, когда у тех появятся хорошие деньги. У них никогда не было девушки, им страшно и они больше подвержены обману. Мне это не нравится. Если я могу, конечно, я предупреждаю и говорю им: послушайте, парни, вы же сами понимаете, что им нужны только ваши деньги. Они возьмут их и дальше с вами не останутся. Вы все время должны быть начеку.

- Тебе не было бы интересно открыть какой-нибудь свой бизнес традиционный, например, сделать свой ресторан или еще что-то в этом роде?

У меня много разных планов сейчас в голове о том, что я мог бы сделать. Мне уже 30, и я не знаю, когда закончу свою профессиональную карьеру в киберспорте. Настало время задуматься об этом, понять, что делать дальше. Я много путешествовал по разным странам, видел много. Может быть, и ресторан открою. Не знаю пока. Этот бизнес мне совсем не знаком, я думаю, что пока продолжу заниматься киберспортом.

Ты не думаешь, что наделал ошибок в своих инвестициях 5-6 лет назад?