“Как и какие технологии способствуют развитию бизнеса? Есть ли смысл задуматься об уходе от привычных каналов производства и продажи в пользу цифровых платформ? Что такое пиринговые технологии и как их использовать? Какие бывают интернет биржи для HR и маркетолога?” – на эти и многие другие вопросы ответят лучшие специалисты самых передовых компаний России на конференции “Лучшие практики построения цифровых платформ для бизнеса.” 20 июня 2018 г. в Технопарке Санкт-Петербурга “Ингрия” (проспект Медиков, д.3А). http://internetdigital.ru/