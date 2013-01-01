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СПИК 2018 – самое ожидаемое IT-событие Северо-Запада – состоится 24-25 мая

СПИК 2018 – самое ожидаемое IT-событие Северо-Запада – состоится 24-25 мая
Санкт-Петербургская Интернет-Конференция (СПИК 2018) пройдет в Северной столице 24 и 25 мая в гостинице Park Inn “Прибалтийская” уже в 13-й раз - sp-ic.ru.
XIII Санкт-Петербургская интернет-конференция (СПИК) – это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных к миру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудников IT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов, копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеров интернет-бизнеса северной столицы и регионов.
СПИК в цифрах: 2 дня обмена опытом и знаниями, 5 потоков выступлений, 250 диджитал-экспертов, 3000 участников, 20 часов общения и знакомств.
Программа
Программа формируется с учетом тенденций и трендов 2018 года. Только актуальные методики и инструменты, много практических кейсов и прогнозов на будущее.
Секции модерируют ведущие эксперты рынка:
●      Сергей Плуготаренко (РАЭК)
●      Алексей Довжиков (eLama.ru/CyberLIT)
●      Влад Титов (Лаборатория Комьюнити)
●      Артем Кудрявцев (Great)
●      Владимир Завертайлов (Сибирикс)
●      Родион Скрябин (Лайфхакер)
●      Светлана Дёмина (Email Show / Zigmund Smile)
●      И другие
Спикеры выступят с докладами в ключевых темах отрасли.
Про PR в интернете:
●      Сергей Стукалов, Билайн
●      Иван Макаров, РБК
●      Сергей Томилов, Одноклассники
●      Таня Иванова, Hello Blogger
Про контекст и SEO:
●      Илья Сидоров и Анна Потанина, Google
●      Елена Першина и Михаил Дрокин, Яндекс
●      Тимофей Квачёв, TRINET.Group
Про SMM и мессенджеры:
●      Руслан Северинов, SMM ДодоПицца
●      Феликс Зинатуллин, Церебро Таргет
●      Кирилл Воробьев, Viber
●      Юлия Лазарева, ВКонтакте
Про email-маркетинг, контент и нативную рекламу:
●      Михаил Калашников,  FunCubator, экс Sports.ru
●      Алексей Пономарь, Лайфхакер
●      Ксения Рабинович, приложение «Кошелёк»
Будут секции по ecommerce, мобильным технологиям, журналистике, аналитике, цифровой грамотности, практикам ICO, разработке маркетинговых стратегий. Выбирайте самые актуальные для вас выступления и следите за формированием программы на сайте.
Выставка
Оба дня на конференции будет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участники смогут получить консультации, задать вопросы и узнать о новейших продуктах. Пакеты участника заменит технология Paperless, а бейдж станет доступом к нужной информации. Презентацию и инструкции от партнеров можно будет получить на стенде в одно касание. Просто, быстро и экологично.
В официальном приложении СПИК можно искать партнеров по интересам и сферам работы, обмениваться сообщениями и назначать встречи. А также смотреть расписание докладов и получать важные push-уведомления, чтобы быть в курсе всего самого интересного.
В первый день конференции пройдет традиционная вечеринка. Именно на Afterparty случаются самые приятные знакомства, начинается продуктивное и продолжительное сотрудничество.
Спешите зарегистрироваться!
Новости, акции и все самое важное про СПИК в официальных сообществах в Facebook и ВКонтакте.
 

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